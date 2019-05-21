國際財經

上周二(5月14日)公布的歐羅區和德國ZEW經濟景氣指數表現疲弱，兩者均為負值並低於預期，拖累歐羅/美元由升轉跌。其後意大利副總理薩爾維尼(Matteo Salvini)在當晚指出政府可能會對預算赤字上限或允許債務百分比作出調整，以刺激就業，這與歐盟的財政政策背道而馳，市埸因此擔心歐債危機等問題再次出現。在英國脫歐談判方面，工黨表示將投票反對脫歐協議，使脫歐談判面臨破裂。歐羅/美元三日內由一周高位1.1247跌破1.1200水平，最低跌至1.1175。

儘管上周中後期公佈的歐羅區第一季就業水平和GDP基本符合預期，4月歐羅區核心消費物價指數(CPI)略為回升，但歐羅/美元在英國脫歐談判破裂、意大利副總理撕毀歐盟條約的雙重打擊下輾轉回落，上周五(5月17日)最低跌至1.1151，全周錄得0.69%跌幅。美匯指數則因為歐羅、英鎊大跌而在上周連漲5日，並突破98關口至98.01。

本周投資者需留意歐洲央行行長德拉吉(Mario Draghi)將會在周三(5月22日)15:30發表講話，而德國亦會於本周四(5月23日)公佈第一季GDP和五月製造業PMI數據，屆時或會影響歐羅走勢。而意大利是否遵守歐盟政策，以及脫歐談判進展，更是帶動歐羅/美元方向的重要因素。

技術方析方面，日線圖顯示歐羅/美元目前已跌穿支持位1.1180（2017年1月低點1.034至2018年2月高點1.2555大型上升浪的61.8%斐波那契回吐水平），並繼續在下降通道中運行。除非德國經濟數據大幅造好，否則歐羅/美元難以在短期內升破下降通道1.1220水平，後市應可繼續下試1.1100水平。

策略方面，我們根據5月10日策略已於1.1170買入歐羅/美元（目標1.1280，止損1.1130)。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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