國際財經

美國推遲華為禁令90日且放寬部分限制，歐洲股市中段上揚，惟市場仍憂慮中美貿易糾紛將蔓延至科技領域。

截至本港時間傍晚6時33分，英國富時100指數報7359點，升48點或0.66%；德國DAX指數報12162點，升120點或1%；法國CAC 40指數報5387點，升28點或0.54%；意大利富時MIB指數報20683點，升143點或0.7%。

道指期貨暫報25823點，升127點。

美國商務部宣布，放寬對中國電訊設備商華為的部分限制，推遲華為禁令90日，直到8月中生效。華為創辦人任正非指出，90日對華為來說沒有多大意義，強調美國政客目前做法可能低估華為的力量。

另外，美國國土安全部發出行業警示，告誡美國公司，中國製無人機或會將敏感的數據，發送到中國的製造工廠，被中國政府瀏覽，有洩露訊息風險。

經濟方面，經濟合作與發展組織(OECD)下調今年全球經濟增速預測0.1個百分點，至3.2%；明年經濟增速則維持在3.4%不變。OECD表示，中美兩國之間針鋒相對的關稅戰已經削弱全球經濟前景，如果兩國不收手，到2021年和2022年兩國經濟增長可能會平均下降0.2至0.3個百分點。

美國稍後公布的4月成屋銷售總數年化數據，料升14萬間至535萬間。

油價上升，紐約原油期貨現時每桶報63.52美元，升0.42美元或0.67%；倫敦布蘭特期油報72.28美元，升0.31美元或0.43%。