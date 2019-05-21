國際財經

美國推遲華為禁令90日且放寬部分限制，惟投資者憂慮中美兩國貿易鬥爭蔓延至科技領域，加上對英國脫歐的憂慮重燃，市場氣氛審慎，歐洲股市早段靠穩。

截至本港時間下午3時50分，英國富時100指數報7334點，升23點或0.32%；德國DAX指數報12095點，升54點或0.45%；法國CAC 40指數報5360點，升2點或0.04%；意大利富時MIB指數報20646點，升106點或0.52%。

道指期貨暫報25736點，升40點。

美國商務部宣布，放寬對中國電訊設備商華為的部分限制，推遲華為禁令90日，直到8月中生效，因華為及其商業夥伴需要時間升級軟件及處理一些合同義務問題。華為創辦人任正非回應指，90日對華為來說沒有多大意義，強調美國政客目前做法可能低估了華為的力量，華為5G絕對不會受影響，別人兩三年肯定追不上華為。

中國駐歐盟大使張明指出，中國公司的合法權益遭到破壞，中國政府不會袖手旁觀，認為美方舉動出於政治動機，濫用出口管制措施，指美國政府試圖通過行政手段打垮華為。

正當華為被美國封殺事件仍在上演之際，美國國土安全部發出行業警示，告誡美國公司，中國製無人機或會將敏感的數據，發送到中國的製造工廠，被中國政府瀏覽，有洩露訊息風險。

英國脫歐方面，英國首相文翠珊將於6月3日的一周，就脫歐草案進行第4輪投票，但現時英國保守黨和工黨的談判仍然未能達成共識。財相夏文達(Philip Hammond)警告，一旦無協議脫離歐盟，英國經濟將受到重創。英倫銀行副行長布羅德本特(Ben Broadbent)亦表示，如果英國最終選擇無協議脫離歐盟，一些原本因應情況不明朗而暫停投資的英國企業，勢必取消有關投資計劃。

油價上升，因美國和伊朗緊張關係升級，而且市場預期石油出口國組織(OPEC)今年將繼續限制供應，但中美持續貿易戰可能導致全球經濟放緩的擔憂抑制升勢。紐約原油期貨現時每桶報63.32美元，升0.22美元或0.35%；倫敦布蘭特期油報72.05美元，升0.08美元或0.11%。

經濟合作與發展組織(OECD)稍後將發布經濟展望報告。美國稍後公布的4月成屋銷售總數年化數據，料升14萬間至535萬間。