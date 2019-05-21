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美國商務部日前把中國電訊設備製造商華為列入貿易黑名單，禁止美國企業向該公司供應零件及技術，其後又給予華為及其合作夥伴「90天臨時許可」。瑞銀分析，倘若禁令維持多於3至6個月，華為將面臨部分業務運作停頓的風險。

瑞銀財富管理投資總監辦公室(CIO)證券分析師Sundeep Gantori發表報告，指華為過去一直透過旗下晶片製造商海思，減少對特定供應商的依賴，不過，華為在特定核心元件仍依賴美國供應，如音頻、光學及網絡處理器等。儘管有報道指華為已預先為所需零件累積庫存，報告仍預料，倘禁令維持超過3至6個月，華為將面對重大困難，或需要停止部分營運。

報告又稱，對全球科技供應鏈而言，消費者業務風險大致可控，因為消費者改投其他品牌相對容易。但更複雜問題在於電訊商板塊，而華為已經建立市佔。華為不僅在成本上屬領導，亦建立更佳科技，特別是5G及物聯網等創新領域。報告指出，華為的競爭者難以完全重拾所有市佔，以及由於華為對行業創新的貢獻，美國禁令將拖慢有關技術整體發展。

另外，報告假設中國不向美國科技企業採取報復行動，該行估算美國現行限制將對美國科企盈利帶來低單位數影響，對亞洲科企盈利帶來中單位數影響，對台灣地區科企盈利帶來中至高單位數影響；對歐洲科企影響料中性。

報告稱，華為供應商所受影響更大，主要建基於中國，台灣地區及美國。即使有關制裁針對華為而不是他們，倘有關限制影響華為經營能力，亦將對整個供應鏈帶來重大影響。