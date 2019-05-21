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今日 13:24 國際財經 中國財經

美前談判代表:中美貿談最終會達成協議

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美國白宮國家經濟委員會前副主任、曾負責貿易談判的Clete Willems稱，儘管最近中美貿易談判遭遇挫折，但已經取得巨大進展，最終將達成協議。

Willems在東京舉行的《華爾街日報》CEO大會上通過視像稱，相信中國有一個希望改變現狀的強大改革者隊伍。他稱，美國希望中國領導層中的一些人，有望引導中國制定更以市場為導向的政策，從而為貿易協定的達成打下基礎。

Willems表示，今年6月舉行的東京二十國集團(G20)會議上，可能還無法達成協議，但雙方為達成協議將繼續進行密集的談判。

他稱，美國總統對解決這些問題的態度將堅定不移，因為考慮到如果這些問題得不到解決，10年後美國經濟將陷入何種處境。

今年4月才卸任白宮國家經濟委員會副主任、曾任美國總統特朗普貿易事務特別助理的Willems，呼籲商業領袖就他們在中國面臨的強制性技術轉讓等問題發聲，以協助施加政治壓力，促使雙方達成一份能夠解決這些問題的貿易協定。

Willems也對美國與日本達成貿易協定持樂觀態度。他指出，特朗普推遲就是否對日本和其他國家加徵汽車關稅作出決定，反映特朗普希望與日本方面達成協議。

在同一個會議上的美國駐日大使William Hagerty表示，美國和日本的高級貿易談判代表可能會在數月內達成協議。

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