國際財經

《華爾街日報》引述知情人士稱，蘋果公司、戴爾(Dell Technologies)與另外兩家美國科技企業，將以約5000億日圓(351億港元)的價格，把它們持有的東芝記憶體(Toshiba Memory)優先股售回給該公司。

據知情人士表示，日本銀行界提供的1.3萬億日圓融資將很快到位，這將讓日本晶片商東芝記憶體從這4家美國公司手中購回優先股創造條件。其中一名知情人士稱，資本結構簡化後，東芝記憶體的上市之路也會變得更簡單。

一名參與相關計劃的知情人士稱，東芝記憶體的目標是在接近年底或明年初的時候在東京上市，具體時間要看半導體行業以及IPO市場的狀況而定。一些銀行家已經表示，這一公開上市計劃可能會在今年進行。

據知情人士表示，3家日本主要銀行將提供1萬億日圓貸款，政府所有的日本政策投資銀行(Development Bank of Japan)將向價值3000億日圓的優先股進行投資，這些將取代現有的銀行貸款和前述4家美國公司持有的優先股。

再融資不會改變表決權比例，即貝恩資本(Bain Capital)佔49.9%，母公司東芝集團為40.2%，其餘9.9%屬於日本光學產品製造商Hoya。

去年6月，蘋果、戴爾、Kingston Technology和希捷技術(Seagate Technology這4家美國科技公司協助貝恩資本牽頭的一個財團，從東芝集團(Toshiba)手中收購東芝記憶體，阻止美國Western Digital(WDC)獲得對其與東芝組成的存儲晶片合資公司的控制權。當時如果Western Digital成功進行收購，已由三星電子佔主導地位的這一市場將進一步集中化。而參與收購的這些美國科技公司都從東芝記憶體購買晶片。

一名消息人士稱，這4家科技公司將從是次投資賺取總額達數億美元。蘋果和Kingston不予置評，戴爾和希捷沒有回應查詢。