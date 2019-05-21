國際財經

比特幣(Bitcoin)近日似乎正在經歷新一輪牛市，重上8000美元，但摩根大通分析師則未對此保持樂觀，認為價格有可能會回軟至4000美元。

摩根大通分析師Nikolaos Panigirtzoglou表示，比特幣的內在價值與開採比特幣的成本有關，而價格會隨着開採難度的不同而變化。

原則上，市場價格高於成本應該使礦工增加資源開採比特幣，令開採成本升高，直到邊際成本接近市場價格，而價格低於成本應該促使高成本生產商退出市場，降低總成本，直到其再次接近邊際成本。

Panigirtzoglou計算出，用於採礦的電腦今年的效率略有下降，通過採礦賺取比特幣的難度也略有增加，意味賺取比特幣的邊際成本有所上升。

他稱，現在開採比特幣的邊際成本是4300美元，而目前價格在8000美元左右，這一成本與市場價格之間的差距是一年多來最大的。實際價值和內在價值之間的這種差異，與2017年底的峰值有所呼應。當時，這種差異主要通過實際價格下跌和內在價值的一些上升得到解決。

Panigirtzoglou認為，比特幣的價格可能會下跌，以縮小這一差距。雖然從理論上講，隨着採礦活動和投資增加，生產成本的上升可以縮小這種差距，但差距很可能主要通過市值下跌來縮小，而並非依靠生產成本上升。

根據交易平台CoinDesk報價顯示，比特幣最新跌0.98%至7908.08美元。