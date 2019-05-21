國際財經

Nike、adidas和Under Armour等鞋履企業巨擘，促請美國總統特朗普將中國製造的鞋履，從擬議的關稅清單中移除。

173間鞋履企業發表聯署公開信指出，對中國生產的鞋履加徵25%關稅，將對美國消費者、企業及整體美國經濟造成災難性的影響，最終只會由美國消費者承受每年額外70億美元的關稅，認為是時候結束中美貿易戰。

特朗普政府本月初將價值2000億美元中國進口商品關稅10%，提高至25%，又表明可能對另外3000億美元中國貨加徵關稅，涉及的產品包括衣服、鞋履等消費品。