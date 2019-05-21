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美國國土安全部發出行業警示，告誡美國公司，中國製無人機或會將敏感的數據，發送到中國的製造工廠，被中國政府瀏覽，有洩露訊息風險。

警示指，這些無人機產品可能會收集和傳送美國的數據，包括公司的營運狀況及營運者的資料，有關數據和資料最終會落入中國政府手中。警示強調，美國政府非常擔心任何科技產品，將美國資料帶到極權的國家中被濫用，並點名指中國對公民施加嚴格的義務，要求他們支持國家情報活動。

警示要求美國公司，向中國購買無人機時要小心，採取預防措施，包括關閉無人機的互聯網連接功能，又指出業務關乎國家安全的公司，成為間諜目標的風險愈高，一定要特別提高警覺，防止重要資訊和數據被竊取。

當局發出的警示沒有提及「潛在威脅」無人機品牌，不過中國無人機製造商大疆發聲明指，可以讓客戶完全控制他們的數據收集、存儲及傳輸方式，強調安全是公司的核心，稱他們的技術安全性獲得美國政府及企業的認證，倘政府及基建工程用戶需要額外的保證，可以選擇不將數據傳送給大疆。大疆呼籲客戶可能執行國土安全部的安全建議。

美軍2017年已禁止使用大疆無人機，聲稱無人機會將主要基建及執法機構資訊交給中國政府。同年移民和海關執法局亦發備忘錄，指大疆收集美國執法機構的敏感數據。

去年，大疆的無人機佔美國及加拿大近80%市場。