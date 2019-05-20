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今日 05:34 國際財經

英財相:無序脫歐勢重創經濟

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英國財相夏文達(Philip Hammond)將於周二發表講話時，警告那些尋求英國在無協議下脫離歐盟的人士，指出一旦無協議脫離歐盟，英國經濟將受到重創。

夏文達將於周二向商界領袖及政治人士發表講話。根據預先公布的演說稿，夏文達指出，有些人士認為無協議下脫離歐盟是真正合法脫歐的選擇，但他認為，2016年公投結果清楚要求政府在有協議情況下脫離歐盟，所以尋求無協議脫歐的人士是騎劫公投結果，任由英國經濟受到重創，以及人民生活質素下降。

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