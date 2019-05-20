國際財經

歐美多家晶片商和手機零件商據報為遵守美國的禁售令，已經停止向華為出貨，由於中國是主要市場，這些公司的收入難免受打擊，拖累晶片股和手機零件股廣泛下挫，道指一度跌203點。

道指收市跌幅收窄至84點，主要是金融及公用股上升抵消部分跌幅；成分股蘋果則挫超過3%，投資者愈來愈擔心中國會拿蘋果開刀，報復美國制裁華為。

滙豐的分析師昨天指出，如果中美關稅戰升級，將推升iPhone價格，蘋果的盈利將受壓。標指收市跌0.67%；納指跑輸大市，挫1.46%。至於不再支援華為手機Android系統的Google，母企Alphabet股價滑落2%。

英飛凌否認停供 未挽頹勢

晶片股全線向下，美國費城半導體股指數急跌4%。據報不再向華為提供晶片的英特爾（Intel）、高通（Qualcomm）、賽靈思（Xilinx）及博通（Broadcom），股價跌幅介乎2.9%至5.9%。其他晶片股輝達（Nvidia）、超微（AMD）、美光（Micron）也下滑約3%至4%。

手機技術供應商Lumentum跌4.1%，該公司昨天確認已經停止向華為供應零件，無法預測何時恢復出貨，成為白宮採取行動後，第一家證實停止供貨的美國公司。Lumentum同時發出盈警，下調收入預測，足見美國的行動傷及本國企業。Lumentum上季總收入有18%來自華為，也是蘋果iPhone的3D鏡頭供應商。

歐洲晶片股同遭殃，德國晶片製造商英飛凌（Infineon）、奧地利同行AMS及意法半導體（STMicroelectronics）股價瀉4.8%至13.4%，拖累歐股整體向下。英飛凌隨後向路透否認停止向華為供貨的報道，也未能阻止股價向下。德股表現較差，跌1.61%。除了英飛凌，德意志銀行再次捲入醜聞，加上被瑞銀降級，股價跌至歷史新低，也拖累大市。

關稅損生意 細價股轉看淡

美股追蹤細價股的羅素2000指數跌0.7%。分析師一直預測細價股下半年可反彈，但近日比大企業跌得更厲害。小公司不像大企業依賴海外銷售，理論上受貿易戰的影響較小，惟當關稅推高進口價格至損害經濟時，缺乏財務緩衝能力的小公司恐受到嚴重傷害，除非經濟前景改善，否則細價股今年餘下時間只會更艱難。滙市投資者等待周三公布的聯儲局會議紀錄，主要貨幣變動不大，美滙指數報97.95，跌0.05%。紐約期金高收1.6美元，每盎斯收報1277.3美元。

主要產油國暗示繼續減產，紐約期油收市升0.5%，報每桶63.1美元；布蘭特期油先升後回，收報71.97美元，跌0.3%。