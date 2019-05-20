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今日 03:16 國際財經

戴姆勒據報擬削管理成本20%

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德國《商報》(Handelsblatt)引述戴姆勒汽車(Daimler)內部消息人士稱，即將上任的行政總裁(CEO) Ola Kaellenius正草擬一個節流計劃，以提升邊際利潤。

Kaellenius將於周三(5月22日)戴姆勒股東周年大會後接替Dieter Zetsche，成為CEO。

據悉，Kaellenius已用了多個月時間制訂上述節流計劃，預期夏天將正式準備就緒。根據已擬備的內容，戴姆勒中央管理成本將削減20%，其他節流計劃也可能以數十億歐羅計。

戴姆勒拒評上述消息。

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