國際財經

中美貿易戰持續升溫，已波及意大利時裝行業，當地商會表示，今年首季時裝行業收入增長放緩至只有0.2%。

意大利全國時裝商會(CNMI)主席Carlo Capasa周一出席記者會時表示，過去10年，時裝行業每年銷售額佔意大利本地生產總值(GDP)4%。期間，行業每年平均收入增幅為3%，但今年首季放縮至僅增長0.2%，主要是受中美爆發貿易戰拖累。去年，產品出口佔意大利時裝工業銷售總值的75%。

Carlo Capasa稱，期望下半年時裝市道可以復甦，並期望政府不要提高時裝產品銷售稅。