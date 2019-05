即巿股評 港股直擊 中國財經 國際財經

美國總統特朗普上周三簽署行政命令,宣布國家進入緊急狀態,禁止該國企業使用威脅國家安全的外國電訊設備,美國商務部隨即把中國的華為和其70間附屬機構列入黑名單。

據媒體引述中國外交部消息,國務委員兼外長王毅周六(18日)應邀與美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)通電話,王毅直言,美方近期在多個方面採取損害中方利益的言行,包括借助政治手段,打壓中國企業正常經營,中國對此堅決反對,並敦促美方不要走得太遠。

此外,王毅強調,中方就近日美國涉及台灣的消極言行,表明堅決反對的立場,促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定,慎重處理涉台問題。

外交部有關中美兩國外長的通電話內容,突顯中方已把貿易爭拗提升至外交層次。美國國務院只發布簡短聲明,證實王毅和蓬佩奧進行交談,討論了雙邊關係的議題,反映蓬佩奧未有與王毅針鋒相對,也許美方亦默認近期在兩國關係確實有點「走得太遠」。

另一方面,《人民日報》周日社評語帶譏諷說:「這個世界,從來就沒有什麼救世主。然而,有的國家總以為自己就是救世主,可以橫行霸道,為所欲為。在中美經貿談判中,美方就有這樣的幻覺。」新華社評論文章則指摘美國單方面挑起對華貿易爭端,妄圖以粗暴施壓迫使中方訂立城下之盟,「這顯然是把自己當成世界霸主」,又指出一些美國政客嚴重誤判中美形勢。

相對中國外交部語氣平和的文本,官方媒體措詞明顯強硬得多,但不約而同將貿易戰視為兩國關係上首要解決的問題。

特朗普於周日Fox新聞頻道專訪中強調,任何與中國達成的貿易協議都不會是對等交易(any agreement with China cannot be a 50-50 deal)。誠然,中國對美國確實存在長時間而且龐大貿易順差,惟假若中美貿易戰一如本欄分析已升級至外交層次,於兩國關係應不致惡化到全面破裂的前提下,反而有機會在中方作出有限度讓步下達成貿易協議。

無論如何,自從特朗普於5月5日(美國時間)突然宣布把總值2000億美元中國貨的加徵關稅率,由10%上調到25%,恒指不久便跌穿TrendWatch過去半年的上升通道。

更須注意的是,附【右圖】所見,EJFQ系統的10天線高於50天線股份比率(又稱平滑中線市寬)昨天挫至22.6%,屬去年11月8日以來最低,相較本欄4月30日提到的「好淡交叉易位」,即平滑中線市寬失守50%起計算,已累積下瀉了26.7個百分點。

換言之,「利淡交叉」股份增至逾半年的最擁擠水平,亦代表大市及恒指都已嚴重超賣。恒指短期內有可能借中美貿易戰未進一步惡化的消息超賣反彈。

