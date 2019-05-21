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美國總統特朗普上周三簽署行政命令，宣布國家進入緊急狀態，禁止該國企業使用威脅國家安全的外國電訊設備，美國商務部隨即把中國的華為和其70間附屬機構列入黑名單。

據媒體引述中國外交部消息，國務委員兼外長王毅周六(18日)應邀與美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)通電話，王毅直言，美方近期在多個方面採取損害中方利益的言行，包括借助政治手段，打壓中國企業正常經營，中國對此堅決反對，並敦促美方不要走得太遠。

此外，王毅強調，中方就近日美國涉及台灣的消極言行，表明堅決反對的立場，促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重處理涉台問題。

外交部有關中美兩國外長的通電話內容，突顯中方已把貿易爭拗提升至外交層次。美國國務院只發布簡短聲明，證實王毅和蓬佩奧進行交談，討論了雙邊關係的議題，反映蓬佩奧未有與王毅針鋒相對，也許美方亦默認近期在兩國關係確實有點「走得太遠」。

另一方面，《人民日報》周日社評語帶譏諷說：「這個世界，從來就沒有什麼救世主。然而，有的國家總以為自己就是救世主，可以橫行霸道，為所欲為。在中美經貿談判中，美方就有這樣的幻覺。」新華社評論文章則指摘美國單方面挑起對華貿易爭端，妄圖以粗暴施壓迫使中方訂立城下之盟，「這顯然是把自己當成世界霸主」，又指出一些美國政客嚴重誤判中美形勢。

相對中國外交部語氣平和的文本，官方媒體措詞明顯強硬得多，但不約而同將貿易戰視為兩國關係上首要解決的問題。

特朗普於周日Fox新聞頻道專訪中強調，任何與中國達成的貿易協議都不會是對等交易(any agreement with China cannot be a 50-50 deal)。誠然，中國對美國確實存在長時間而且龐大貿易順差，惟假若中美貿易戰一如本欄分析已升級至外交層次，於兩國關係應不致惡化到全面破裂的前提下，反而有機會在中方作出有限度讓步下達成貿易協議。

無論如何，自從特朗普於5月5日(美國時間)突然宣布把總值2000億美元中國貨的加徵關稅率，由10%上調到25%，恒指不久便跌穿TrendWatch過去半年的上升通道。

更須注意的是，附【右圖】所見，EJFQ系統的10天線高於50天線股份比率(又稱平滑中線市寬)昨天挫至22.6%，屬去年11月8日以來最低，相較本欄4月30日提到的「好淡交叉易位」，即平滑中線市寬失守50%起計算，已累積下瀉了26.7個百分點。

換言之，「利淡交叉」股份增至逾半年的最擁擠水平，亦代表大市及恒指都已嚴重超賣。恒指短期內有可能借中美貿易戰未進一步惡化的消息超賣反彈。

信報投資研究部

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