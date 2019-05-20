國際財經

日本三菱電機今日在東京舉行經營戰略說明會。就中國業務方面，社長杉山武史表示，今年秋季起將轉為恢復，並透露將維持2020財政年度經營目標額的方針。

杉山指出，有必要關注中美經貿摩擦的動向，但中國的訂單正在逐漸增加。由於中國政府的經濟刺激措施等，設備投資正在好轉。

三菱電機早年提出到2020財政年度令合併銷售額達5萬億日圓以上的目標。公司雖然在工廠自動化機械上具有優勢，但2018財政年度由於中國機床製造商的設備投資減速，在爭取訂單上陷入苦戰。