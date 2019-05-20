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今日 19:08 國際財經

【看圖測市】倫敦金創1個月高後倒跌 下探上升支持線1275

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上周一(5月13日)中國宣布對美國的貿易反制措施，引發市場對於中美貿易戰升級的憂慮，令倫敦金受避險需求的推動而大幅上升，但金價在上周二(5月14日)急升至近1個月新高1303.04美元後無以為繼，加之美元強勢壓制了金價上升動力，金價很快重拾下行趨勢，最終以全周倒跌0.63%作結。

中國作為澳洲、紐西蘭重要的貿易夥伴，其經濟前景受累於中美貿易戰而轉差，無疑將影響對鐵礦石、銅等商品的需求，故澳元/美元、紐元/美元上週分別創下4個半月低位及6個月低位，而英鎊/美元亦受累於硬脫歐可能性的上升而大跌逾2%至4個月低位，非美元主要貨幣全線走弱，推動資金流入美元資產，帶動美滙指數重返98附近水平，令金價在上周五(5月17日)一度回落至1274.76美元。

不過，金價今日(5月20日)進一步跌至1273.52美元後出現反彈，似乎有機會在上升支持線1275美元附近(從2018年8月16日低位1160.40美元至2019年2月20日高位1346.48美元上升浪的61.8%斐波納契回吐水平)覓得初步支持。若中美貿易戰仍然沒有實質成果，黃金仍然是十分受歡迎的避險工具，後市很大可能再次突破下降通道，並挑戰1300美元水平。

短期內留意美國聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)和芝加哥聯儲主席埃文斯(Charles Evans)將分別在明日(5月21日)早上7時和晚上10時45分發表講話，到時美滙指數和倫敦金可能會出現波動。

交易策略方面，我們根據5月14日策略於1288美元建立的倫敦金買盤已於1285元平倉，虧損3美元。短期內待倫敦金回落至1272至1275美元區域買入，上望1300美元，跌穿1270美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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