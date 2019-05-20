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美國對華為封殺行動進一步升級，Google已終止與華為部分業務往來。

荷蘭晶片製造商恩智浦半導體(NXP Semiconductors)發言人在電郵聲明中表示，該公司對華為的供應，將會遵守美國對華為下達的指令。

發言人指出，恩智浦的政策是，保證遵守全球各項法律和貿易法規，這也適用於對華為的供貨。

外電稍早報道，多家晶片商據報已暫停向華為供貨，包括英特爾、高通(Qualcomm)、賽靈思(Xilinx)、博通(Broadcom)，以及德國英飛凌(Infineon)。