國際財經

谷歌及多家晶片商據報暫停向華為供貨，市場憂慮中美貿易戰已蔓延至歐美技術領域上，加上中東緊張局勢升溫，以及英國脫歐僵局未除，歐洲股市中段下滑。

截至本港時間傍晚6時31分，英國富時100指數報7304點，跌43點或0.6%；德國DAX指數報12108點，跌130點或1.06%；法國CAC 40指數報5377點，跌60點或1.12%；意大利富時MIB指數報20609點，挫496點或2.35%。

道指期貨暫報25656點，跌124點。

路透引述消息人士稱，在美國對中國電訊商華為的禁購令生效後，谷歌已暫停與華為的部分業務往來，包括技術支援與涉及Android操作系統的更新等。英特爾、高通(Qualcomm)、賽靈思(Xilinx)和博通(Broadcom)等晶片製造商據報亦將不會向華為供貨，直至另行通知為止。

意大利副總理薩爾維尼(Matteo Salvini)表示，意大利民眾必須有其敏感資訊的控制權，如個人財務或健康狀態等，避免讓中國擁有取得這些資訊的渠道。

另外，CNBC早前報道，中美貿易談判已觸礁，雙方磋商陷入停頓。由於雙方的談判已陷入僵局，無法確定未來的討論重心，因此在安排下一輪會談時間表方面出現眾多變數。

中國外交部指出，中美11輪經貿磋商未能達成協議，根本原因在於美方試圖通過極限施壓實現不合理的利益索求，並稱中方支持中國企業拿起法律武器，捍衞自己的正當權利。

中東政局危機或阻斷原油供應，油價反覆，紐約原油期貨現時每桶報62.77美元，升0.01美元或0.02%；倫敦布蘭特期油報72.3美元，升0.09美元或0.12%。