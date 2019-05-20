國際財經

日本內閣官房長官菅義偉今日上午召開記者會時，被問及當地第一季國內生產總值(GDP)初值的個人消費和設備投資，按月減少對消費稅增稅方針的影響時，菅義偉稱，「完全沒有影響」。

對於日本經濟現狀，菅義偉重申，支撐內需的基本面穩固。對於呈現2018年度名義GDP增速低於實際GDP的「名實逆轉」，他表示，消費者物價的上升率持續為正，形成了並非通縮的狀況。

日本政府稍早公布，第一季國內生產總值(GDP)年率按季增長2.1%，遠高於市場預期的萎縮0.2%。