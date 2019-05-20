國際財經

美國媒體報道指出，德意志銀行(Deutsche Bank)部分高管駁回該行內部反洗錢專家的建議，阻止將涉及美國總統特朗普及其女婿庫什納(Jared Kushner)所控制實體的交易資料呈報給政府，德銀周一作出否認。

德銀發聲明表示，從來沒有阻止調查人員將潛在可疑資料上報。另外，有關為了消除涉及任何客戶的問題，而重新派任或是解僱任何人的說法，是絕對錯誤的。

《紐約時報》引述消息報道，德銀職員曾提議向美國洗黑錢監管部門，提供關於特朗普及庫什納的關連企業的金錢交易資料，但遭到上級否決。