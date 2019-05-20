訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 16:09 國際財經

德銀否認阻呈特朗普可疑資料予監管機構

放大圖片

美國媒體報道指出，德意志銀行(Deutsche Bank)部分高管駁回該行內部反洗錢專家的建議，阻止將涉及美國總統特朗普及其女婿庫什納(Jared Kushner)所控制實體的交易資料呈報給政府，德銀周一作出否認。

德銀發聲明表示，從來沒有阻止調查人員將潛在可疑資料上報。另外，有關為了消除涉及任何客戶的問題，而重新派任或是解僱任何人的說法，是絕對錯誤的。

《紐約時報》引述消息報道，德銀職員曾提議向美國洗黑錢監管部門，提供關於特朗普及庫什納的關連企業的金錢交易資料，但遭到上級否決。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。