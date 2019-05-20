國際財經

谷歌據報暫停與華為部分業務往來，投資者擔心中美爭拗由貿易層面蔓延至技術領域上，兩國恐爆發科技戰，加上中東緊張局勢升溫，以及英國脫歐深陷僵局，大市前景陰霾重重，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午3時53分，英國富時100指數報7352點，升4點或0.06%；德國DAX指數報12219點，跌19點或0.16%；法國CAC 40指數報5426點，跌12點或0.23%；意大利富時MIB指數報20769點，挫335點或1.59%。

道指期貨暫報25837點，升57點。

中美兩國之間的爭拗進入白熱化階段，情況完全不樂觀。中方據報曾提議美國代表團在5月最後一周再到北京會談，但特朗普政府突然宣布封殺華為，其做法被中方視為大殺招，互訪安排也因此不能成事。

在中美兩國貿易磨擦升級之際，路透引述消息人士稱，在美國對中國電訊商華為的禁購令生效後，谷歌已暫停與華為的部分業務往來，包括技術支援與涉及Android操作系統的更新等。英特爾、高通(Qualcomm)、賽靈思(Xilinx)和博通(Broadcom)等晶片製造商據報亦將不會向華為供貨，直至另行通知為止。

另外，CNBC早前報道，中美貿易談判已觸礁，雙方磋商陷入停頓。由於雙方的談判已陷入僵局，無法確定未來的討論重心，因此在安排下一輪會談時間表方面出現眾多變數。據悉，中方已經放棄過往談判中曾經向美方所作出的承諾，現時也不願重提那些承諾。

地緣局勢方面，美國總統特朗普在Twitter帖文，警告伊朗不要再對美國作出威嚇，又稱如果伊朗想對美國動武，是該個伊斯蘭國家的末日。至於美國在中東的主要盟友沙地阿拉伯，亦表明希望避免地區出現軍事衝突，但強調會在面對攻擊時作出反應，重申現時是由伊朗作出抉擇。

英國脫歐困局仍未見曙光。英國首相文翠珊表示，會在新的脫歐協議草案中，加入一些大膽的建議。有報道指，為了爭取國會跨黨派支持，文翠珊料將在草案中，為當地工人提供更大保障。不過，由於英國保守黨和工黨的脫歐談判破裂，外界愈來愈擔心文翠珊將被迫下台。

沙地稍早暗示石油出口國組織(OPEC)和其盟友將維持減產計劃、中東政局危機或阻斷原油供應，加上美國鑽油井數量連跌兩周，均刺激油價漲逾1%。紐約原油期貨現時每桶報63.6美元，漲0.84美元或1.34%；倫敦布蘭特期油報73.11美元，漲0.9美元或1.25%。