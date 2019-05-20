國際財經

摩根士丹利首席美股策略師Michael Wilson提出，目前有三大隱憂，或將使美國股市下跌。

雖然美股近期一直大漲，市場情緒樂觀，在4月更創下紀錄新高。不過被譽為華爾街最悲觀分析師的Wilson，繼續其在過去一年的觀點，即美股處於「滾動熊市」。

Wilson指出，股債市場傳遞出不同的訊號，意味股市映射的增長訊號有可能並沒有那麼強烈。標普500公司首季盈利增速接近於零，盈利增速仍有可能在未來12個月轉為負值。美股還面臨着美國經濟中3個過剩威脅。

首先是庫存過剩。Wilson認為，訂單過高有經濟過熱的因素，也有去年秋天開徵的對華關稅的影響。有證據顯示，半導體公司已經開始清理庫存，有可能會對GDP的增長造成影響。

其次，科技資本開支過剩。Wilson提出，稅改啟動後，美國企業減輕企業稅負的同時，還通過海外資金回流大幅提高現金水平。大型科技公司也把這些資金用於資本開支上，但亞馬遜、谷歌、Facebook和微軟都未能實現原定的資本開支計劃，未來的支出空間有限。他稱，投資者仍然希望這些資本支出能捲土重來，但考慮到雲計算服務提供者的盈利預計為負，他並不這麼認為。

此外，美國經濟還面臨勞動力過剩的困境。人力成本已經開始蠶食利潤，尤其是小型公司。Wilson提到，如果公司無法避免通過裁員來壓縮成本，衰退的可能性會大大上升。

Wilson又認為，中美貿易形勢尚不明朗，如果未來數月間貿易問題未能解決，衰退的風險會更大。