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今日 10:56 國際財經

谷歌下月底關閉VR視頻服務Jump

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谷歌(Google)將在下月28日關閉雲端視頻拼接服務Jump。

谷歌表示，由於有新的VR視頻格式和相機出現，Jump服務的使用率下滑，因此決定關閉該服務。

Jump用戶下月26日後將無法再上傳新內容，並且需在下月27日前下載舊文件。不過，與Jump相容的相機仍可以繼續與第三方視頻編輯軟件配合使用。

Jump是谷歌在VR視頻領域發展的其中一個主要項目。前者還與GoPro和Yi等公司合作開發的專用VR相機。雖然谷歌把硬件生產部分交給合作夥伴，但深度參與相機設計和軟件發展。

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