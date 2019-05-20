國際財經

韓聯社報道，南韓財長洪楠基表示，政府將盡力把中美貿易戰，對南韓經濟的負面影響降至最低。

他續稱，隨着中美貿易摩擦日益加劇，南韓金融市場波動性增加，國內經濟或將受到更強烈衝擊，政府將及時採取穩定市場的措施，加大對金融、出口的扶持力度，避免出現出口萎縮現象。

洪楠基指出，政府本月起實施短期出口援助措施，提供5000億韓圜規模的貿易金融扶持，大力支持出口營銷活動，下月還將制訂消費品、數碼貿易和服務業的相關援助對策，亦會加速與菲律賓及馬來西亞進行自由貿易協定磋商。