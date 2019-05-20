國際財經

美國對伊朗石油出口實施制裁後，伊朗啟用新策略出口原油、改變石油輸出目的地。

伊朗國營通訊社ILNA引述伊朗負責港口與海事組織的官員指出，伊朗石油部出口原油和成品油的策略已經改變，從伊方港口輸出原油的目的地亦有變化。他又強調，雖然原油和成品油裝貨出口的數量比以往少，但絕對沒有停下。

報道又指出，伊朗政府已經不再向石油出口國組織(OPEC)通報原油產量。

美國早前取消伊朗原油進口方的制裁豁免，尋求封殺伊朗原油出口。路透報道，伊朗原油出口5月跌至每日50萬桶。