國際財經

中美兩國貿易爭拗升級之際，多間美國藍籌零售商將於本周公布業績，其成績單與對貿易爭拗的觀點勢必成為市場焦點。

根據公布，本周公布季度業績的零售巨企，包括:Home Depot、Target、Best Buy、Lowe’s、Nordstrom、Kohl’s等。一般相信，他們的業績將有優於預期的表現。不過，即使真的有較預期佳的表現，零售股也可能拖累大市回落。

上周，Macy's公布上季業績，儘管較預期佳，但是表明美國政府最新公布的增中國貨關稅措施，勢必打擊盈利表現。消息令到該公司股價下滑。

根據美國總統特朗普政府的公布，可能對另外3000億美元中國貨徵收關稅，涉及的產品包括衣服、鞋等消費品。因此，零售股將進一步面對壓力。

今年以來，標普零售分項指數升幅跑贏標指，因為市場一直預期中美兩國可達成貿易協議。自4月30日以來，情況開始逆轉，標普零售分項指數下滑4.5%，標指同期跌2.5%。

Wedbush Securities董事總經理Michael James指出，這是因為中美貿談出現變數，以及零售數據欠佳，如果市場氣氛持續負面，零售股將承受更大壓力。

美銀美林預期，關稅措施對零售股利潤的衝擊很有限，因為到現時為止，食品與折扣零售商差不多完全不受波及。該行估計，即使美國真的徵收新關稅，零售商只須加價1至3%，便可抵消關稅的影響。

不過，野村分析員Simeon Siegel認為，零售商提價能力有限，關稅將削弱其邊際利潤率，甚至拖垮生意。

Ameriprise Financial全球策略師Anthony Saglimbene也覺得，關稅問題將導致零售商及其他藍籌的盈利能力受到市場質疑，成為主導大市動態的最大變數。