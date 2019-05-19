國際財經

美國股市上周低收。展望本周市況，市場專家相信，焦點勢必是包括主席鮑威爾(Jerome Powell)在內的多名聯儲局高官們的發言，以及中美兩國貿易談判的新進展。

回顧美國股市，道瓊斯工業平均指數回落0.7%，是連續四周下滑；標準普爾500指數倒退0.8%，是連續兩周下滑；納斯特綜合指數最差，跌1.2%，主要是受到華府公布華為禁售令的打擊。

收市後，有傳媒報道，中美兩國貿易談判已結停頓。雙方沒有公布下一次開會時間。

Bleakley顧問集團投資總監Peter Boockvar表示，中美兩國貿易爭拗現已進入白熱化階段，情況完全不樂觀。

展望本周，最觸目的是聯儲局動態。鮑威爾周一出席阿特蘭大聯儲銀行周年研討會。他將於當地時間晚上發表演說。

除了鮑威爾外，還有多名地區聯儲銀行總裁出席上述研討會。同時，聯儲局將於周三公布上次會議紀錄。

一般相信，鮑威爾及其他聯儲局官員將繼續表達聯儲局暫不加息的利率政策，但重點是通脹溫和及經濟前景不明情況下，當局有沒有減息空間。

根據利率期貨數據，在上周接連有較預期差的經濟數據後，交易商上周已開始反映聯儲局今年可能減息不止一次的預期。Boockvar相信，如果聯儲局要向外間披露新訊息，會議紀錄是最佳的工具。他預期，會議紀錄將顯示聯儲局不擬加息或減息，以免給予外間錯誤訊息。

本周經濟數據方面，最受關注的是周四公布的製造業採購經理指數(PMI)，以及周五公布的耐用品訂單。其他數據方面，周二有二手屋銷售，周四還有新屋銷售，均可對樓市作出指示。

藍籌業績方面，本周有少量重要企業公布，包括Home Depot、Target、Best Buy、Lowe’s等。