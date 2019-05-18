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今日 16:27 國際財經

CEO薪酬曝光 Discovery掌舵人年薪達10億

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雖然環球經濟陷入放緩危機，但企業行政總裁(CEO)的薪酬連續第4年創新高。

《華爾街日報》發表企業CEO薪酬調查報告，去年標普500公司CEO年薪中位數上升至1240萬美元(9672萬港元)，按年上升6.6%，創2008年經濟衰退以來的最高水平。

去年CEO收入最高的來自醫療保健、媒體、金融行業。在前25位中，上述3個行業佔據18位，與前幾年相比，IT行業的CEO只佔3個席位。

美國傳媒娛樂公司探索(Discovery Inc)的David Zaslav，其年薪高踞榜首，2018年總收入為1.29億美元(10.06億港元)。公司表示，Zaslav薪酬完全是與公司業績掛鈎。在他任職期間，公司業績表現強勁，再加上股票期權獎勵。

德國工業用天然氣生產商Linde的Stephen Angel與迪士尼的艾格(Robert Iger)分別以年薪6610萬美元(5.16億港元)及6560萬美元(5.12億港元)，位列第二及第三。

調查發現，去年有23位CEO薪酬低於500萬美元(3900萬港元)。其中，有4位收入低於100萬美元(780萬港元)，包括谷歌聯合創辦人佩奇(Larry Page)和Twitter的多爾西(Jack Dorsey)，兩人只得1美元年薪。

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