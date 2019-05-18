國際財經

沙地能源大臣法利赫(Khalid Al-Falih)表示，石油出口國組織(OPEC)會對石油市場的需求作出回應，但不確定目前石油是否短缺。

法利赫接受路透訪問時指出，油組不會在今年6月底會談前，決定原油產量，不過油組會保持彈性，並會繼續做認為正確的事情。

他強調，油組將遵循兩個原則行事，一是確保市場平衡以及庫存回復至正常水平，二是回應市場需求，相信能取得適當平衡。

中美貿易糾紛未見明朗，市場憂慮環球經濟會受拖累，並削弱原油需求，投資者觀望油組周日舉行的非正式會議。