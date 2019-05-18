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離岸人民幣(CNH)周五一度挫至6.9491，屬去年12月後新低，逼近「七算」。自美國總統特朗普在社交平台貼文發難，揚言針對中國進口商品加徵關稅以來，人民幣兌美元過去兩星期共下滑逾2000點子。

與此同時，恒指期內蒸發超過2000點，正式向3萬點告別，250天線周二(14日)雖失而復得，但周五收報27946點，這條「牛熊分界線」(約27974點)亦不保，下方首個主要支持位28000點終失守。

人民幣表現與港股關係密切，由於香港上市企業有相當多業務來自內地，所以恒指未來12個月每股盈利預測，與美元兌人民幣走勢(逆向)多年來大致亦步亦趨，意味人民幣升值，恒指普遍會造好。

在年初中美貿易談判尚算順利時，人民幣曾出現一段平穩的「蜜月期」，無奈目前兩國爭拗加劇，人民幣若進一步貶值，預料對整體港股企業盈利及股價構成壓力，這正好解釋何以美股近日反彈，對港股沒有帶來多少「甜頭」。

人仔疲不能興固然拖港股後腳，大市市底轉差亦是恒指回落的原因，這可從EJFQ多項指標獲得印證，以中線市寬(股價高於50天線)為例，自3月初挑戰阻力區(70%至80%)失敗即掉頭下滑，4月插穿50%強弱分界，與指數呈熊背馳；5月進入支持區(30%至40%)不但無力反彈且迅速跌穿，並逼近去年10月約20%水平。

另一方面，弱勢股指數也明顯上揚，踏入5月後更由不足20%，一下子急飆到5月14日報44%，反映弱勢股沽壓一直增加。弱勢股指數升穿40%屬重要訊號，預示大市有機會開始新一輪較長和較深的跌浪。換句話說，若弱勢股指數持續高企，將不利後市。

由技術分析角度看，恒指中線走勢亦欠樂觀，今年升浪開展後從未失守的10周線已經站不住腳，14周相對強弱指數(RSI)也挫至50中軸以下，是年初展開升浪後未嘗觸及的區域。2018年6月中旬，14周RSI反覆回落，正是中美貿易關係轉趨緊張之時，華府表明再向2000億美元中國貨加碼「開刀」，與現狀不謀而合，若劇情一如去年，則恒指這一波跌市似乎難言告終。

然而，港股中線形勢縱使不利，恒指從上月中的今年高位30280點下挫逾2000點，14天RSI周五低見32.6，是去年10月底以來最弱，已屆超賣階段。

附【圖】所見，港股短線市寬(3天線高於18天線比率)在支持區底部徘徊，而每當跌至此水平，恒指都可能有短暫反彈，對短期後市屬一項利好訊號。

不過，中美貿易談判消息，以及人民幣「七算保衞戰」仍然主導港股，恒指今次超賣/調整後是橫行消化沽壓，抑或出現一個似樣的小型反彈浪， 將取決於上述兩大負面因素能否緩和。

信報投資研究部

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