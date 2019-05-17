國際財經

中美貿易戰陰霾籠罩，美股周五低開，道指早段曾挫204點，即市低位見25657點；但美國消費信心指數升抵15年新高，加上美國跟歐洲、日本、加拿大和墨西哥的貿易爭拗有降溫跡象，道指大部份時間反覆回穩，最多曾漲86點，高位觸及25948點；惟尾段CNBC報道稱中美貿易談判觸礁，兩國很可能無法敲定下輪談判時間表，道指最終下滑99點或0.38%，收市報25764點，結束過往三日連升局面。華府封殺華為，華為供應鏈股和晶片股大跌，更拖累納指下滑1.04%，收報7816點。

美滙指數升穿98

此外，美滙指數升穿98，拖累金價進一步回落，英鎊則因英國政局不穩而跌至4個月低位。

標指收市回落0.58%，報2859點。科技股沽壓大，亞馬遜股價倒退2%，蘋果跌0.57%；晶片股英特爾下滑1.41%，高通挫1.58%，費城半導體指數回落1.96%。

本周累計，道指跌0.69%，標指挫0.76%，納指回落1.27%。標指和納指為2018年第四季度以來首次雙雙出現按周連跌。

歐股周五保持跌勢，德股挫0.58%，英股受惠英鎊下滑而僅低收0.07%，法國跌0.18%。

大部分亞股受壓，MSCI亞太指數（不計日本）跌至15周新低，但日本重磅股索尼急升近一成，帶動日股升0.9%。

美國總統特朗普周五落實押後180天執行對歐盟、日本等美國盟友徵收汽車進口關稅的措施，以便美國可跟這些經濟體繼續進行貿易談判。之後，特朗普又宣布，撤銷對加拿大和墨西哥實施的鋼鋁關稅。

密歇根大學消費信心指數從4月的97.2，彈升至5月的102.4，是2004年以來最高，分析師本來預期會輕微下跌至97.1。負責有關調查的人員表示，主要受惠勞工市場緊張，而且數據收集時，中美貿易談判尚未破裂。另外，會議局領先經濟指標連續第三個月上升，在4月升0.2%，報112.1。

脫歐談判破裂 英鎊見4個月低

英國保守黨和工黨的脫歐談判破裂，外界愈來愈擔心首相文翠珊將被迫下台，鎊跌至4個月新低1.2712美元，美市尾段報1.2717美元，跌0.62%。

美滙指數升0.17%，報98.02，美元兌日圓和歐羅各升0.18%。金價回吐0.8%，每盎斯收報1275.7美元。

油價周五回落，但跌幅不大。布蘭特期油收市跌0.6%，每桶報72.21美元；紐約期油回吐0.2%，收報62.76美元。石油出口國組織周末將在沙地阿拉伯城市吉達跟俄羅斯等非油組盟友開會，市場關注與會國是否有意提高產量，填補因為美國制裁伊朗而出現的供應缺口。