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今日 02:02 國際財經

貿易戰與硬脫歐憂慮困擾 歐股收市偏軟

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歐洲股市周五收市回軟，泛歐指數Stoxx 600收報381點，下滑0.36%。美國打壓中國華為集團，令中美貿易戰陰霾不散，加上英國「硬脫歐」憂慮重燃，投資者入市態度偏向審慎，利淡歐股表現。

英國富時100指數收報7348點，跌0.07%或4點；德國DAX指數收報12238點，跌0.58%或71點；法國CAC 40指數收報5438點，跌0.18%或9點；意大利富時MIB指數收報21105點，回落0.22%或46點；西班牙IBEX 35指數收報9280點，下滑0.26%或24點。

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