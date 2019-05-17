國際財經

中美貿易摩擦陰霾持續籠罩大市，加上英國「硬脫歐」憂慮重燃，打擊投資氣氛，美股早段下挫，道指一度跌204點。

截至本港時間晚上10時04分，道指報25745點，跌117點或0.45%；標普500指數報2859點，跌16點或0.58%；納指報7844點，跌53點或0.67%。

中美貿易糾紛恐演變成科技戰。美國禁止華為採購美國原料的行政命令周五生效。華為總裁辦致信員工稱，多年前已預計美國打壓，並在研究開發、業務連續性等方面進行了大量投入和充分準備，強調困難擋不住前進步伐。

不過，美國總統特朗普公布，將推遲加徵汽車關稅至少6個月，並下令與歐盟和日本就汽車進口問題進行談判，令市場對貿戰戰場擴至歐日的憂慮減退。

英國脫歐方面，英國反對黨工黨黨魁郝爾彬(Jeremy Corbyn)指出，旨在取得脫歐協議方案而與政府進行的談判已經「走到盡頭」。分析表示，郝爾彬今次表態幾乎完全抹殺首相文翠珊的脫歐協議在議會取得通過的可能性。

數據方面，美國將於稍後時間公布5月密歇根大學消費者信心指數初值，市場預期為97.2。

市場亦觀望一眾聯儲局官員在當地時間周五發表講話，其中美聯儲官員包括副主席克拉里達(Richard Clarida)、紐約聯儲銀行總裁威廉斯(John Williams)等。

個股方面，美國晶片巨擘Nvidia公布，第一季淨利潤為3.94億美元，去年同期為12.4億美元；每股經調整盈利為88美仙，優於市場預期的81美仙，帶動股價早段漲逾1%。

油價於美股早段反覆，紐約期油報每桶63.14美元，升0.27美元或0.43%；布蘭特期油則報每桶72.62美元，無升跌。

歐洲股市持續向下，英國富時100指數報7332點，跌21點或0.29%；德國DAX指數報12200點，下滑110點或0.9%；法國CAC 40指數報5429點，跌18點或0.34%。