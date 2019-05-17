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今日 21:27 國際財經

特朗普:押後汽車關稅六個月

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外電報道，美國總統特朗普公布，將推遲加徵汽車關稅至少6個月，並下令與歐盟和日本就汽車進口問題進行談判。

市場人士早已預計特朗普會推遲徵收相關汽車關稅，或者先宣布後暫停徵稅。據知情人士透露，大多數經貿官員現階段都對汽車關稅持懷疑態度，並在內部反對這政策。

然而，自上任以來，特朗普多次公開威脅要對歐盟和日本徵收汽車關稅。對汽車徵收關稅幾乎肯定會破壞與歐盟和日本等盟友的貿易關係。

據悉，民主共和兩黨的許多議員都擔心，對汽車行業徵收關稅會對經濟產生嚴重影響，尤其是考慮到這一行動也涉及汽車零部件。

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