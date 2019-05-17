國際財經

上周五(5月10日)公布的英國經濟數據大部分表現良好，其中第一季國內生產總值(GDP)按年增長1.8%，按季增長0.5%，符合市場預期及優於前值，而同時公布的3月製造業生產和工業生產均優於預期，不過良好的數據對於英鎊幫助不大，由於英國仍然受困於脫歐僵局，英鎊/美元始終難逃下跌命運，失守1.3000水平，並全周錄得1.3%跌幅。

本周英鎊仍然受脫歐問題影響，延續上周跌勢。英國首相文翠珊(Theresa May)承諾重啟與歐盟的脫歐談判，以贏得工黨的支持，爭取夏天前脫歐，而周一(5月13日)英國房屋事務大臣博敬誠(James Brokenshire)亦指有可能與工黨達成脫歐協議，令英鎊/美元一直未有跌穿30日線1.2946的支持。但是，隨着中美貿易戰升級，加上脫歐仍然未有進展，工黨更表示將投票反對脫歐協議，令英鎊/美元連續5日錄得下跌，更於今日(5月17日)進一步跌穿2月14日低位1.2769至1.2751，創下自1月15日以來的4個月新低。

值得留意的是，今晚20:00英國央行金融政策委員布雷熱(Alex Brazier)會發表講話，英國亦會於下周一(5月20日)公布5月CBI工業訂單差值，而下周二(5月21日)英國央行行長卡尼(Mark Carney)、副行長羅德本特(Ben Broadbent)、貨幣政策委員會委員滕雷羅(Silvana Tenreyro)、桑德斯(Michael Saunders)亦會發表講話，屆時或會對英鎊走向有進一步啟示。

技術分析方面，英鎊/美元自5月初以來輾轉下跌形成新的下降通道，目前更已跌穿重要支持位1.2771(由1月3日低位1.2397升至3月13日的高位1.3377的61.8%斐波納契回吐水平)，這意味後市有機會進一步下探1.2700甚至1.2650附近水平。

交易策略方面，我們根據5月9日策略在1.2900建立的英鎊/美元買盤已於1.2840平倉，虧損60點。短期內待英鎊/美元反彈至1.2860-1.2880區域沽出，下望1.2660，升穿1.2910止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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