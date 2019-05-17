國際財經

中美貿易摩擦陰霾持續籠罩大市，中東地緣局勢升級，加上英國「硬脫歐」憂慮重燃，投資者未敢貿然入市，歐洲股市中段持續偏軟。

截至本港時間下午6時14分，英國富時100指數報7335點，跌17點或0.24%；德國DAX指數報12228點，跌81點或0.66%；法國CAC 40指數報5436點，跌11點或0.22%；意大利富時MIB指數報21076點，跌74點或0.35%。

道指期貨暫報25766點，跌101點。

中美貿易糾紛恐演變成科技戰。美國禁止華為採購美國原料的行政命令周五生效。華為總裁辦致信員工稱，多年前已預計美國打壓，並在研究開發、業務連續性等方面進行了大量投入和充分準備，強調困難擋不住前進步伐。

另外，美國農業部數據顯示，中國買家取消3247噸美國豬肉進口訂單，是逾一年來最大規模的訂單取消。分析指，貿易戰及中國對美國豬肉加徵關稅，顯示中國增加豬肉進口的意願下降。

英國脫歐方面，英國首相文翠珊據報正計劃於6月第一個星期再排脫歐協議闖關，冀趕及7月底休會前敲定方案。可惜，除了爭取在野工黨接受有困難之外，由保守黨後座議員組成的「1922委員會」亦警告，文翠珊須定出下台日期或者主動辭職，意味「黨友」未必全數支持。一旦亂局無法收科，英國將被迫無序脫歐。

地緣政局風險加劇。沙地認定親伊朗的武裝部隊與襲擊油輪與石油設施事件有關。而沙地為首的中東國家聯軍，早前在也門進行多次空襲叛軍胡塞武裝部隊的行動。

數據方面，歐盟統計局公布，歐羅區4月消費者物價調和指數(HICP)較上年同期上漲1.7%，按月計則上漲0.7%，均符合市場預期。

油價持續向好，因中東地緣衝突升級，沙地阿拉伯因油輪與石油設施遇襲而採取報復行動，在也門發動空襲，市場關注地緣政局不穩的情況下，油市供應或受影響。紐約原油期貨現時每桶報63.37美元，升0.5美元或0.8%；倫敦布蘭特期油報73.02美元，升0.4美元或0.55%。