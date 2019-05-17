國際財經 即巿股評

美國繼續玩針對，衰到頒布國家進入緊急狀態，阻止華為進軍美國5G產業，中國當然唔會視弱，雖然面對非洲豬瘟疫情，但自美國上周調高關稅後，取消3247噸美國豬肉進口訂單，創逾一年最大規模，明顯中美貿易戰升級到另一層面。

中美貿易戰升級，斷估股市會跌到一仆一碌，但估到就唔喺股市，中美股市反而出奇平靜，尤其美股表現更勝恒指，道指連升三日，上日更飆214點，問你服未！

人仔貶利淡港股

港股也比想像中好，周三及周四連升兩日後，今早先見腳軟，全日未能跟美股再升，反而高開低走，全日挫328點。出現上述走勢，主要由於昨日美滙走，累人民幣進一步走弱，執筆時離岸人仔一度貶至6.9419兌一美元，即下滑133點子，中港股市又點頂到。

若果從信報EJFQ系統「十天線高於50天線股份比率」，港股現時絶對唔值得博，本港上市10天線高於50天線比例由3月超過七成，到昨日大幅下跌至只有25.6%，更重要是，勢頭仍然往下走，反映港股底子依然好潺。(詳細可觀看今日EJFQ收市分析)

筆者曾經講過，內地有五類行業最好避之則吉，包括航空、電力、教育、燃氣及醫藥股，從中美關係惡化，加上美元突然走強(主要係歐羅及英磅弱)，變相踩冧人民幣，可能會好快穿七算，最新加入唔好搞賭業股。

賭業股政治風險唔細

賭業股表面睇息率高，但中美關係轉差，面對的政治風險唔細。首先去年已有政治風險諮詢公司已警告，澳門6個賭牌中，有三個屬於美資有持股，而金沙集團主席艾德森(Sheldon Adelson)與美國總統特朗普關係密切，更是上次浸浸參選總統大選捐獻人之一，加上澳門美資經營的賭場將會陸續傾賭牌續期(美高梅明年3月底到期，永利及金沙2022年6月到期)，或會有小風波出現。

另外，值得留意是人民幣持續走弱問題，尤其一旦人幣跌穿七算後，中央會否擔心內地資金外流，引發人民幣持續走弱，故重施故技出招收緊限制內地境外提款，萬一政策真喺落實，息高的賭業股照掟可也。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文，另每逢周二在《信報》撰寫「政觀其辯」。

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