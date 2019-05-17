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今日 17:25 國際財經

意大利反壟斷機構調查谷歌

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意大利反壟斷機構宣布，已就科技巨頭谷歌(Google)在智能裝置領域，濫用其市場領導地位展開調查。調查將於明年5月30日結束。

該反壟斷機構稱，谷歌拒絕將意大利國家電力公司Enel開發的充電站管理程式「Enel X Recharge」，整合到Android Auto應用程式。Android Auto是谷歌推出的車載資訊系統，可以在行車時使用較簡易介面、大型按鈕、語音操作等等。

該機構又指，谷歌透過Android(安卓)系統，在智能裝置市場擁有主導地位。

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