國際財經

路透最新調查顯示，接受調查的大多數經濟學家認為，未來兩年美國經濟陷入衰退的可能性為40%。這一結果較上月調查的35%上升了5個百分點。

雖然只有不到10%的受訪者認為美國未來一年可能出現衰退，但超過四分之一的受訪經濟學家認為，兩年內出現衰退的可能性超過50%。

最悲觀的預測是，美國未來一年內陷入經濟衰退的可能性高達70%，較上次調查的60%上升10個百分點。

根據接受調查的120名經濟學家的預測中值，美國第二季度經濟增長預計為2%，較第一季度的3.2%明顯放緩。