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新加坡國家發展部長兼財政部第二部長黃循財出席一講座時表示，面對與香港相似的挑戰，新加坡政府制定了長遠的計劃，確保有足夠土地滿足國民的住屋需要，致力為社會提供便捷及可負擔的房屋。

黃循財指出，科技將為城市規劃帶來革命性的改變，諸如氣候變化等全球挑戰亦會對國家造成影響，因此新加坡政府運用科技以及加強研發上的投資，重塑城市新貌。

團結香港基金總幹事鄭李錦芬希望，透過經驗分享及深入討論，打破兩座城市之間的零和競爭思維，建設一個更宜居、可持續、和諧、所有人都能獲益的未來。