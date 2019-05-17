國際財經

諾貝爾經濟學獎得主、紐約大學斯特恩商學院經濟學教授Michael Spence認為，全球經濟正在經歷巨大轉變，在巨大的不確定性之下，投資者宜保持謹慎。

Spence指出，目前的衝突或將為未來全球經濟體之間的關係蒙上陰影。這可能導致相關國家的投資和消費降低，同時也將波及這些國家的交易夥伴。

他表示，在順周期的財政刺激後，美國經濟增速逐漸放緩，並且可能將持續一段時間。生產率增速呈趨勢性下降，使長期經濟增速放緩。

談及歐洲的情況，Spence指出，市場於5月聚焦在歐洲議會選舉，其結果可能導致歐洲理事會和歐盟委員會「大洗牌」。而英國始終被困擾在脫歐問題上，增添了這種不確定性。

在經濟方面，德國的問題已對整個歐洲產生溢出效應，其中包括德國規模巨大的工業部門，以及對中國的巨大風險敞口。而意大利在過去20年來始終保持低增長，且年輕人的失業率高達32%，該國主權債務佔GDP的比重正在向140%靠攏，恐將引起對意大利政府債孳息率上升的擔憂，進而引發財政危機。

Spence續稱，由於特別是亞洲國家等新興經濟體的崛起，以及商業模型和全球供應鏈的數碼化轉型，全球經濟正在經歷巨大轉變。服務業在全球貿易中的佔比逐漸上升，各國都在尋找比較優勢的新來源。最終市場的定位以及供應鏈配置在不斷地發生變化，或正在被顛覆。