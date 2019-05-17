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美國農業部數據顯示，中國買家取消3247噸美國豬肉進口訂單，是逾一年來最大規模的訂單取消。

有關訂單是上周取消的，美國總統特朗普亦是上周宣布對中國貨加徵關稅。

據美國農業部數據，中國亦在2月底取消53噸的豬肉訂單，3月時取消999噸，4月中亦取消214噸訂單。

在中美貿易戰爆發前，中國大陸和香港地區合計是美國豬肉的第二大出口市場。由於中國發生非洲豬瘟疫情，數月來美國農業部門一直期望中國增加購買美國豬肉。但分析指，貿易戰以及中國對美國豬肉加徵關稅，顯示中國增加豬肉進口的意願下降。