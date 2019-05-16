國際財經

全球最大零售商沃爾瑪(Walmart)和科技設備生產商思科(Cisco)上季業績同樣表現強勁，抵消了美國計劃封殺華為的憂慮，道指一度升309點，即市高位觸及25957點，但晶片股受挫。美國經濟數據不俗，帶動美滙指數升上一周高位，金價回落，油價則續上揚。

費城半導體指數下挫

道指收市漲214點或0.84%，報25862點；兩隻成分股思科和沃爾瑪分別抽高6.66%和1.43%；波音完成Max 737飛機軟件升級，股價漲2.36%。標指彈高0.89%，收報2876點。納指上揚0.97%，收報7898點。另一方面，華為的晶片供應商，包括高通(Qualcomm)、博通(Broadcom)、Xilinx和Skyworks Solutions股價全都下瀉，其中，高通滑落4%，拖累費城半導體指數跌1.68%。

在歐洲，德股和法股分別上揚1.74%和1.37%，英股回升0.78%。亞股好壞不一，日韓股市受晶片股拖累，分別低收0.6%和1.2%。

在日本，半導體股愛德萬測試（Advantest）重挫超過6%，東京威力科創（Tokyo Electron）則下滑3.2%；在南韓，三星電子跌2.4%。

沃爾瑪首季純利按年大增80%，至38.4億美元，高於市場預期，雖然期內營業額按年僅上升1%，報1239.3億美元，低於市場預期，但可對比營業額增長3.4%，仍較預期為佳，至於電子商務收入則增長37%。

對於中美貿易糾紛的影響，沃爾瑪管理層表示，關稅增加會令其貨品售價上升，但相信中美能夠達成協議。

經濟數據強勁撐起美滙

美滙指數升至一周高位，最高見97.88，尾段報97.84，升0.29%；美元兌日圓漲0.22%，報109.84日圓；兌歐羅升0.26%，報1.1175美元。澳洲失業率升至8個月高位，增加了減息預期，澳元曾見4個月低位68.88美仙，之後收復69美仙大關，但美市尾段仍低位徘徊，報68.93美仙，下滑0.52%。

昨天公布的多項美國數據均勝過預期，減低了投資者對經濟放緩的憂慮。

美國首次申領失業救濟人數上周減少1.6萬，報21.2萬人，低於市場預期的22萬；4月份新屋動工率增5.7%，優於市場預期；費城聯儲銀行製造業指數從4月的8.5，升至5月的16.6，是4個月來最高，也高於市場預期。

黃金回吐 油價升勢未減

金價最近多次嘗試衝破1300美元不果，導致市場出現技術性拋售，紐約期金收市跌0.9%，報每盎斯1286.2美元。

伊朗局勢緊張，支持油價連續第三天造好。布蘭特期油曾突破73美元水平，收市升1.2%，報每桶72.62美元；紐約期油漲1.4%，收報62.87美元。