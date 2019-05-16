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今日 01:53 國際財經 中國財經

美商務部:華為禁令周五生效 波及8190億貿易額

美國商務部長羅斯接受外電訪問時表示，禁止華為採購美國原料的行政命令將於周五生效。有關行政命令在周三公布。

路透報道，受到華為禁令波及的全球科技供應鏈貿易額可能高達1050億美元(8190億港元)。報道引述分析員稱，華為禁令所影響的貿易額不單只涉及華為，美國供應商也受牽連。

報道稱，華為估計去年動用110億美元向美國企業採購原料。同時，報道引述業界稱，中國勢必實施報復措施，打擊包括蘋果等美國科技巨擘在華業務。

同時，如果華為因為缺乏原料而減產，眾多亞洲原料供應商也會受波及。

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