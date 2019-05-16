國際財經

美國在對外貿易方面釋放正面訊號，加上美企業績理想，以及就業數據強勁，表明勞動力市場狀況仍然健康，刺激美股持續上揚，道指中段漲逾300點，三大指數升幅都超過1%。

截至本港時間凌晨約零時19分，道指報25955點，升307點或1.20%；標普500指數報2891點，升41點或1.44%；納指報7945點，升123點或1.58%。

環球貿易方面，美國總統特朗普考慮推遲加徵汽車關稅，給予市場喘息機會，但中國商務部稱不掌握美方來華磋商計劃，關稅糾紛升級使兩國的磋商氣氛嚴重受挫。

歐盟反壟斷機構處罰了英國巴克萊銀行、蘇格蘭皇家銀行、花旗集團、摩根大通和三菱日聯，因該5家銀行串謀操縱11種貨幣滙率，對其處以合計10.7億歐羅(約94.12億港元)的罰款。其中，摩通被罰2.288億歐羅，花旗集團被罰3.108億歐羅，摩通及花旗股價未受影響，摩通現時升1.94%，花旗升2.22%。

沃爾瑪思科績佳 股價飆

另外，沃爾瑪(Walmart)股價攀升逾2.57%。該公司第一季歸屬於公司的淨利潤為38.42億美元，按年上升80%；而業績同樣理想的思科，股價亦上漲逾7%，暫時為表現最強的道指成分股。科技股普遍向上，但中國華為被美國封殺，市場憂慮蘋果或將成為貿易戰磨心，股價早段逆市跌1.08%，目前回升0.68%。

美國經濟數據持續向好，上周首次申請失業救濟人數降至21.2萬，表明勞動力市場狀況仍然健康；4月新屋動工增長連續兩個月勝預期。

歐洲方面，英國首相文翠珊沒有設定辭職日期，她或再遭國會不信任投票。歐洲股市上揚，英國富時100指數報7353點，升56點或0.78%；德國DAX指數報12310點，升210點或1.74%；法國CAC 40指數報5448點，升73點或1.37%；意大利富時MIB指數報21151點，升288點或1.38%。

市場避險情緒降溫，美國國庫券市場有沽壓，價格回落令孳息回升，10年債息最新上漲3個基點，報2.407厘。

美元兌一籃子主要貨幣滙價呈強，ICE美滙指數最新升0.23%，報97.78。歐羅回吐0.23%，退守至1.1178美元；英鎊回吐0.33%，報1.2805美元；美元兌日圓反彈0.26%，報109.87日圓。

油價大幅造好，紐約期油現時上揚1.89%或1.17美元，每桶報63.19美元，盤中高位暫見63.48美元。倫敦布蘭特期油攀升1.85%或1.33美元，每桶報73.10美元，盤中曾高見73.36美元。