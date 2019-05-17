即巿股評 港股直擊 國際財經

中美互相加徵進口關稅觸發新一輪貿易戰， 投資者避險情緒急速升溫，紛紛拋售高風險資產，日圓和瑞士法郎等傳統避險貨幣顯著造好。美國經濟穩健為美元提供有力支持，美滙指數續高企，美元兌其他貨幣仍處相對強勢，歐羅滙價周初偏軟，一度跌穿1.12美元關口。

目前市場焦點放在中美政經博弈之上，其實美國對歐盟等進口汽車和零件的貿易問題早前也出現爭拗，美國總統特朗普按商務部保護汽車業的建議，原本應該最遲於周六(18日)限期前公布徵收進口汽車(及零件)關稅詳情，但相信因避免另闢一條貿易「戰線」，特朗普有意推延6個月才向歐盟「開刀」。然而，歐羅滙價僅輕微反彈，仍徘徊1.12美元水平，反映利好消息的刺激作用不大。

歐洲面對多項不明朗因素，是歐羅呈弱的主要緣由。

首先，5年一次的歐洲議會選舉將於本月23日至26日進行，最新數據顯示歐洲整體經濟欠佳，且缺乏增長動力，加上恐怖襲擊陰霾不散，難民危機持續發酵，民粹主義愈益活躍，英國脫歐陷入僵局等等，歐盟5億選民可利用選票踢走不合心意的代表，歐洲政壇隨時大洗牌，為歐羅滙價倍添疑慮。

其次，英國脫歐協議早前三度在國會遭否決，據報首相文翠珊正計劃於6月第一個星期再安排脫歐協議闖關，冀趕及7月底休會前敲定方案。可惜，除了爭取在野工黨接受有困難之外，由保守黨後座議員組成的「1922委員會」亦警告，文翠珊須定出下台日期或者主動辭職，意味「黨友」未必全數支持。一旦亂局無法收科，英國被迫無序脫歐，勢對英鎊滙價進一步造成重大打擊，甚至牽連歐羅。

第三，意大利經濟再惹投資者憂慮。意國副總理薩爾維尼突然表明，如果有必要，會把財政赤字提升到相當於GDP的3%，以促進經濟和就業，惟上述建議顯然違反意大利與歐盟達成的財政預算協定，令人擔心歐債危機會捲土重來。

附【圖】所見，意大利10年期國債與德國10年期國債息差自4月開始逐漸擴闊，本周已逼近300點子(3厘)的心理關口，反映市場對意國財政的憂慮。儘管華府有意延遲徵收歐洲汽車關稅的消息，歐羅滙價亦幾乎聞風不動。

最後，美國商品期貨交易委員會(CFTC)截至上周二(7日)數據顯示，非商業歐羅淨倉數目繼續處於負值區域，淨短倉數目約10.9萬張，逐漸貼近前高位2016年11月的14.4萬張水平，代表炒家仍看淡歐羅。

總括而言，歐羅區短期政治局勢變數多，整體經濟及貿易環境未許樂觀，加上意大利債務存隱憂，即使中美貿戰方酣，歐洲也不大可能從中獲益。除非上述負面因素淡化，否則，歐羅滙價難望大幅反彈，下方首個支持位為4月底的1.11美元水平。

信報投資研究部

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