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今日 21:46 國際財經

財報就業數據佳 美股早段上揚

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思科與沃爾瑪等美企財報超出預期，加上就業數據優於市場預期，利好投資氣氛，美股早段上揚。

截至本港時間晚上9時45分，道指報25805點，升157點或0.61%；標普500指數報2870點，升19點或0.67%；納指報7871點，升49點或0.63%。

在前景不明朗的情況下，市場憧憬美國聯儲局將在今年下半年減息。里士滿聯儲行長Thomas Barkin表示，儘管他贊成目前維持利率不變，但企業信心脆弱使他感到擔憂。

市場分析指出，聯儲局是否會被迫採取利率行動，將取決於中美對峙局勢的持續時間、及其對經濟增長的長期影響。短期內，預計聯儲局政策不會發生任何重大變化，但在今年下半年減息的可能性已經上升。

數據方面，美國首次申領失業救濟人數減少1.6萬人，總數下降至21.2萬人，創一個月新低。美國4月新屋動工上升5.7%，以年率計為123.5萬間，高於市場預期。費城地區5月製造業活動指數攀升至16.6，創4個月新高。

個股方面，沃爾瑪(Walmart)股價攀升逾2%。該公司第一季歸屬於公司的淨利潤為38.42億美元，按年上升80%。思科股價亦上漲逾4%，該公司第三財季收入和調整後盈利均超出市場預期，第四財季盈利展望也符合或超出預期。

油價上揚，紐約期油現時每桶報62.81美元，升0.79美元或1.27%；布蘭特期油則升0.95美元或1.32%，每桶報72.72美元。

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