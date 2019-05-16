國際財經

美國商務部公布，4月新屋動工上升5.7%；以年率計為123.5萬間，高於市場預期120.5萬間，前值113.9萬間。

另外，4月建築許可增長0.6%，以年率計為129.6萬間，亦高於預期129萬間，前值為126.9萬間。