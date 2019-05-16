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今日 20:24 國際財經

魏德曼:貿戰傷害全球經濟 只有輸家

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德國央行行長魏德曼(Jens Weidmann)表示，貿易戰傷害全球經濟，無人得利，也無法有效降低經常賬失衡的問題。

美國對中國商品提高關稅，加大對中國的施壓，但媒體報道顯示，美國政府傾向暫緩對課徵汽車關稅做出決定。若課徵汽車關稅，可能影響美國與德國的關係。

魏德曼在漢堡的一場演說中表示，有些人預期提高關稅會降低經常賬餘額，但分析顯示，這種期待到頭來可能落空。加徵關稅的新措施其實反而讓美國經濟面臨風險。

他又稱，其他國家的報復性關稅恐將進一步打擊全球經濟及全球貿易，強調貿易戰只有輸家。

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