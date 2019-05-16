國際財經

上周二(5月7日)澳洲公布的經濟數據大部分表現良好，尤其是澳洲儲備銀行意外宣佈維持息率不變，令預期減息的投資者震驚，結果推動澳元/美元急升逾60點至0.7045，重返0.7000水平之上。但午後中國公布的外滙儲備並沒有預期多，令澳元/美元缺乏進一步動力上揚。

更重要的是，上周五(5月10日)澳洲儲備銀行公布季度貨幣政策聲明，儘管央行上調近期澳洲消費、出口增長前景預測，但將GDP的增速預期和核心CPI預期分別調低，當中GDP增速預期更由2.5%調低至1.75%，似乎增速放緩才是澳洲央行真正的看法。澳元/美元因此跌幅開始加劇，並再次失守0.7000水平。

另外，澳元/美元於本周繼續出現不利的經濟數據，使澳元/美元承接上周跌勢繼續下跌。特別是今日(5月16日)上午9時30分澳洲公布的4月失業率為5.2%，高於預期5.0%，雖然4月就業職位大增2.84萬份，高於預期1.5萬份，但就業增幅主要來自兼職職位的增加，全職職位反而下跌0.63萬份，疲弱的就業數據拖累澳元在15分鐘內急跌20點，最低跌至0.6889，創1月3日以來的逾5個月低位。未來如果再出現負面消息，澳元或會進一步挑戰0.6800甚至1月3日低位0.6760。下周二(5月21日)美國聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)和澳洲儲備銀行行長洛威(Phillip Lowe)將分別於早上7時和10時15分發表講話，到時局勢便會進一步明朗。

技術分析方面，澳元/美元仍然處於下降區間，加上澳洲經濟數據未如預期，令澳洲儲備銀行6月減息概率升至5成以上，未來澳元很可能會繼續在下降通道徘徊。不過，今日澳元/美元在跌至0.6880的雙重支持位後有反彈跡象，短期內可能會返回下降通道的頂部作暫時整固，然後繼續嘗試下探至年初的低位水平。

策略方面，早前於5月2日所定的沽盤已取消。短期待澳元/美元回升至0.6960至0.6980位置沽出，下望0.6820，升穿0.7010止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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